新北市立圖書館新莊裕民分館是全國首創「寵物友善圖書館」，也是唯一可以幫寵物辦證入館的特色圖書館，新北市動保處首次結合寵物友善圖書館，今在新莊裕民分館舉辦「浪浪愛心認養」活動，邀請民眾帶著家中毛寶貝一起到圖書館來同樂，今認養毛寶貝的民眾，不僅獲贈寵物驚喜大禮包，並結合植樹節加碼贈送大麥草盆栽。

動保處表示，今首次結合寵物友善圖書館，在館內舉辦「寵物情人節」快閃認養活動，除了犬貓認養活動外，現場還有講師分享與寵物溝通的方式與故事，讓飼主瞭解家中寵物在想什麼，毛寶貝們也互相交流，結交許多新朋友，同時搭配寵物主題書展，讓飼主與毛寶貝收獲滿滿。

動保處今挑選公立八里動物之家乖巧親人犬6隻、貓2隻到現場與民眾互動，在眾多待認養犬貓裡，有一隻個性穩定的黑黃色混種狗，牠原來是在河堤附近生活，但因遭人攻擊，被撿破爛的老婆婆帶回領養，2019年時因老婆婆年紀太大無法再繼續照顧牠，而請家人將牠帶至八里動物之家，希望動物之家可幫忙媒合認養人，卻遲遲等不到願意給牠幸福的認養人，動保處希望透過這次認養活動，幫牠找到溫暖的家。