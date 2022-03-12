想要讓視力維持在最佳狀態，許多人都有補充葉黃素等營養品的習慣。根據Herbalife Nutrition 2020亞太健康老化調查顯示，台灣人對葉黃素攝取補充的觀念高達35%，遠高於其他亞洲國家，但也反應出國人多傾向單一營養素，忽略均衡營養對眼睛的重要性。醫師提醒，一次性大量食用營養素，不但效果不佳，更可能因過量造成肝負擔。醫師提供了正確補充的關鍵作法。

民眾大多知道，陽光紫外線對眼睛會造成傷害，在戶外多有配戴太陽眼鏡的護眼習慣，不過對於室內光源卻有迷思。EyePlus聚英視光眼科雙和院副院長胡自得醫師指出，民眾應養成「全日型視力保健」的習慣。

胡自得醫師強調，「全日型視力保健」新觀念，是指除了日間保養，也要注意晚間弱光影響。尤其夜晚使用3C產品的藍光傷害，往往時間更長，對眼睛的傷害卻被忽視，但其實這些行為帶來的視力影響更大。

●吃營養素補視力？ 醫籲：不靠單一營養、不過量、穩定攝取才有效

除此之外，胡自得醫師也提醒，攝取營養素雖對視力有益，但過度食用不會對健康帶來好處、還可能增加肝負擔，正確方式應為長期穩定攝取，才能確實幫助視力保健。同時不要只依賴單一營養素，除了葉黃素外，原花青素和花青素與維生素A等，都是經證實對眼部保健有益的營養素，也可透過食物或補充品均衡攝取。

●全球致盲率第二大主因！防治青光眼不能等

胡自得醫師指出，護眼不能只靠保養品，若是等到眼睛出現異狀才注意，對視力傷害更大。胡醫師強調，後天失明的高危險以青光眼最常見，但多數慢性青光眼患者，初期根本沒有症狀，因此本身有家族病史、高度近視、經常熬夜或長期使用類固醇藥物的高危險群，務必定期至眼科追蹤預防。也建議高度近視者，每年都要安排一次眼底檢查。養成眼部保健習慣、積極預防，以免發現異狀時已無力回天、徒留遺憾。