每個城市的人都有自己的特色，一名網友發現台北人常會替某些地點發明簡稱，讓他覺得很特別、很想學習，並舉出幾個例子。不料，竟意外引發網友熱議，不少身分證字號開頭為A的台北人吐槽說，除了北車之外，其他根本都是外地人亂取的。

一名網友在PTT上發文表示，他發現台北人針對某些特定的事物，會使用特別的簡稱，舉例來說，像是北車（台北車站）、永豆（永和豆漿）、館麥（館前路麥當勞）、小黃 （計程車）與小7 （7-ELEVEN）。

貼文引起網友討論，「真台北人的蘋果台語都講瓜果」、「K街、Y街、Z街」、「台北人從高中開始就口語講北車啊」、「土生土長台北人，北車和小七最常用，小黃偶爾也會講」、「什麼時候小黃、小七變台北人才會用的詞了？」

不過，有不少台北人則留言吐槽說，除了「北車」以外，其他詞彙根本都是外地人來台北生活以後，隨便說的。「永豆、國館、安森，根本都是南部仔來台北亂改地名，台北人根本不會這樣叫」、「除了北車，其他是誰在亂講話」、「我台北人，身分證A開頭，只有用過北車和小7，剩下的都沒聽過」、「土生土長台北市人，沒離開過台北，北車從上高中開始就開始說了」。

另有老一輩的台北人則說，最開始台北人其實不會簡稱台北車站為「北車」，這個叫法是年輕人在網路上流行起來的，大部分都是住台北久的外地人說的，最原始應該都是稱台北車站為「車站」。