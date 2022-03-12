謝和弦與第2任妻子莉婭結婚不到一年，就在本月7日拋出離婚震撼彈，莉婭昨（11日)也在臉書發文表示兩人之所以會離婚，部分原因與祈錦鈅脫不了關係，接著怒嗆：「妳們真是好可怕的2位女人啊」，疑似也將砲火對準Keanna，再次掀起網友議論。

莉婭表示和謝和弦會決定離婚，部分原因是被祈錦鈅和謝和弦開直播公開辱罵，加上祈錦鈅偷錄謝和弦「離婚」對話並公開在網路上，為了避免會撕破臉等不堪情況，決定趁還有愛時好聚好散，原本想說一切到此結束，未料卻被聯合抹黑，讓她無奈表示：「我有需要拿自己的傷痛去換取免費魔滴嗎」。

莉婭強調願意以良善方式待人，但始終被人在傷疤上做文章，甚至遭到惡意抹黑，不禁怒嗆：「

妳們做人真的太不厚道了吧？妳們始終想到的辦法就是貶低我，顯得自己比較高貴是嗎？妳們真是好可怕的2位女人啊」，最後更強調：「不愛了就想毀了對方和對方一切，就是妳們這種恐怖情人」。

沒想到莉婭此篇PO文引起網紅鄧佳華關注，並留言：「跟我在一起就不會發生這些問題」，對此她則回應：「謝謝你一直來留言⋯我在此正式拒絕發好人卡，謝謝你的支持」，完全不留情面打臉鄧佳華。