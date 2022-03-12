高雄6立委為擬參選人黃彥毓站台。（洪靖宜攝）

同個市場，由湧言會派出的黃雍琇也到場拜票。（洪靖宜攝）

民進黨議員初選在即，菊系及湧言會在多個選區推新人交戰，搶攻席次，前鎮小港區同樣也是激烈競爭局面，高雄6名立委合體到瑞興市場為「邁向過半大聯盟」成員黃彥毓站台，但同個市場相隔不到2百公尺，由湧言會推出的擬參選人黃雍琇也同樣到此掃街，雙方雖無正面碰上，但賴瑞隆直接點名黨部主委幫助自己子弟兵，對其他人來說是不公平的，火藥味濃厚，看得出兩個派系都有不能輸的壓力。

繼上次菊系5立委聯合為「邁向過半大聯盟」大岡山市議員擬參選人陳慶鴻站台後，立委邱志偉、劉世芳、李昆澤、許智傑、邱議瑩以及賴瑞隆共6名立委又再次合體，12日一早到瑞興市場為前鎮、小港議員擬參選人黃彥毓站台開記者會。會中，6位立委都提及，黃彥毓地方及中央行政業務經歷豐富，盼能進議會協助陳其邁讓前鎮小港地區進步發展，6人站出來就是要背書，當他後盾，在中央全力相挺。

接著6名立委特別站於路口拜票，並到瑞興市場內一一尋求市民支持，但其實隔不到200公尺，半小時前，由湧言會「高雄正能量」推出的前鎮、小港擬參選人黃雍琇，才在隸屬湧言會的4名高雄市議員陪同下，搶先到市場拜票。

雖然雙方沒有碰上面，但火藥味依然濃厚，立委賴瑞隆特別提到，黨部主委幫助自己子弟兵，對其他人來說是不公平的。他直言，由於高雄市黨部是議員初選的主辦機關，主委應該要保持中立，否則對對選務工作上，客觀性、公立性大家都會有所擔心，也會對其他沒有被得到推薦的新人產生很大的壓力，甚至擔心是不是有初選不公的狀況。

到底雙方行程是刻意安排還是如此剛好，都在同天同個上午到同個市場拜票，擬參選人黃雍琇則解釋，這場行程是前一周就安排要來瑞興市場，是剛好碰上，大家各自努力，自己持續勤走基層，努力向前。

高雄前鎮、小港第10選區，現任民進黨議員就有鄭光峰、陳致中、林宛蓉，除了2大派系派新人力拚提名資格，另外打出市政會計師的余宗熹也想搶門票，各方捉對廝殺，都希望能搶出線爭取關鍵第4席。