俄羅斯聯邦調查委員會今天在官網表示，俄方調查人員要追查盧甘斯克（Luhansk）新發現萬人塚內死者的死因，追查有無涉及戰爭罪。

俄國2月24日入侵烏克蘭，已與烏東頓巴斯（Donbas）的親俄民兵聯手拿下盧甘斯克（Luhansk）與頓內茨克（Donetsk）2州近全部土地。

俄羅斯「國際傳真社」（Interfax）報導，俄羅斯聯邦調查委員會（Russian Investigative Committee）在官網的聲明裡說：「按盧甘斯克人民共和國（LPR）外交部說法，在新解放地區發現疑埋有戰爭罪罹難者的萬人塚。」

聯邦調查委員會主席巴斯特金（Alexander Bastrykin）已責成主要部門「對相關發現展開程序審查，蒐集並記錄證據，以便日後對所有相關涉及人員採取法律訴究」。

德國之聲（DW）報導，聯合國相關調查報告指出，2014到2021年期間，烏東地區所發生諸如酷刑、性侵受刑人等侵害人權事件，烏克蘭政府與烏東親俄分離主義分子都有份。

據聯合國報告顯示，到2020年初已達1萬3200人死於烏東戰事，當中平民3350人、親俄民兵5650人，烏克蘭政府軍也陣亡約4100人。俄羅斯指控基輔在烏東涉及種族滅絕，但不被烏克蘭與西方接受。（譯者：陳亦偉）1110312