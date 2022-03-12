北一女中黃子芸以14分、9籃板好表現，獲得4強賽首戰單場MVP。（高中體總提供）

110學年HBL高中籃球甲級聯賽12日開始兩天4強總決賽，首場進行的女子組4強賽首戰，北一女中上半場就奠定雙位數領先勝基，找不到外線準星，多數得分只能靠單打的永仁，首節就陷入挨打，最終北一女83比61，率先收下13日冠軍戰門票，永仁高中只能打季軍戰。

此役永仁進攻端上半場外線命中率就不太理想，僅投進1記三分球，攻勢也比較多單打，北一女中則是把握機會外線放冷箭且多點開花，僅首節前段雙方比數咬得緊，北一從第1節剩4分22秒場上出現球員受傷暫停一段時候，就開始慢慢擴大領先，上半場就累積雙位數領先，帶著13分優勢進入下半場。

易籃後北一女中持續穩住領先位置，努力追分的永仁持續在三分線外找尋機會，可惜手感還是不佳，讓北一女最多曾領先多達22分，相隔一季北一女再度獲得爭冠的機會。

本季大會除了冠軍賽，4強賽首日的比賽也增設單場MVP獎項，北一女中高一中鋒黃子芸以14分、9籃板精彩表現，獲得此役單場MVP，賽後表示，自己聽進教練駱燕萍及學姊們的建議，就是享受比賽，做好籃板、籃下踩穩腳步放進球，冠軍賽也會以享受比賽的心情，放手一搏。

永仁高中本戰放不開身手，全隊三分球32投僅中3，教頭時超傑簡短表示，對手發揮更好，球隊無奈面對最不想面對的輸球結局。