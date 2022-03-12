光寶科技(2301)宣布將光林照明事業部門移轉予子公司「光林智能科技公司」，光寶科技持續拓展雲端運算、汽車電子、光電半導體與5G & AIoT布局，強化核心技術研發能力，光寶科總經理邱森彬表示，今年營收可望逐季成長，營業毛利成長幅度有機會優於去年，公司目標是2023年營收突破2000億元，合併毛利率約20%，營業淨利率逾10%。

光林照明成立於1992年，以「Leotek」品牌布局全球，為全球智慧路燈、智慧交通號誌的重要供應商之一，也是台灣唯一將智慧交通相關方案出口至歐美、紐、澳與中東市場的供應商，累積全球超過30國的政府公共工程；光寶科技宣布將光林照明事業部門移轉予子公司「光林智能科技公司」，包含光林旗下擁有之台灣營業、資產及負債等；光林智能科技將發行新股予光寶科技作為對價，移轉完成後仍為光寶科技百分之百持有之子公司，實際分割基準日預定於2022年5月3日。

光寶科表示，鑑於智慧交通是影響各國發展智慧城市的關鍵，未來光林智能將著重於方案創新，並運用結盟資源，打造「道路智動化(Roadway Intelligence)」，透過LED創新照明搭配5G、AIoT、邊緣運算、物聯網等技術，實現智能且高效的道路環境；透過將光林獨立運作、聚焦資源，預期可提升競爭力及經營績效，並有助於光林智能科技嫁接國內外智慧交通領域夥伴，攜手推動「道路智動化(Roadway Intelligence)」，提升用路安全並落實永續發展。

展望未來，因應整體策略規劃與聚焦資源，光寶科技持續拓展雲端運算、汽車電子、光電半導體與5G & AIoT布局，同時強化核心技術研發能力，發展更敏捷的營運模式及優質獲利成長。

邱森彬表示，雲端電源及光電產品將是今年、甚至是未來3年最重要的兩個成長引擎，今年營收可望逐季成長，營業毛利成長幅度有機會優於去年，公司目標是2023年營收突破2000億元，合併毛利率約20%，營業淨利率逾10%。