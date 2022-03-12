重視的人離世後，不少人都會將對方所留下的東西作為紀念，但有時這種想念卻成為讓人停留在原地的情感羈絆；藝人戎祥在2013年離世後，留下了妻子賴芊合背下高達2千萬的房貸，而賴芊合過去在參與節目《麻辣天后傳》錄製時，也將戎祥在離世前最後送給自己的禮物拿出來拍賣，背後故事惹得現場觀眾鼻酸。

戎祥出差買了個珠珠包，讓賴芊合又氣又好笑。(圖/截取自中天YouTube)

賴芊合說道，戎祥生前出差到日本工作，本來自己也想跟著去，但對方不准，一直到戎祥回國後，對方將珠珠包送給自己，眼看包包的突兀風格，讓賴芊合當場傻眼，而她事後將包包打開後，竟然還發現戎祥在裡面附上簽名照，不禁讓她感到又氣又好笑。

節目中，賴芊合將戎祥送給自己的名牌編織珠珠包拿出來，同時也開放現場來賓標價；當時詢問她，為什麼要賣掉這個禮物，賴芊合也說，因為自己已經有穩定交往的男朋友，雖然這個包包藏有著美好的回憶，但自己仍要往前走。

戎祥離開後，賴芊合每看一次包包都感到心痛。(圖/取自賴芊合微博)

說到傷心處時，賴芊合也難忍內心情緒當場哽咽，表示在戎祥離開後，每看一次這個包包都感到心痛，現在自己有了新的戀情，認為這樣子對自己的另一半並不公平，便決定賣出，一番話也讓在場的來賓紅了眼眶；在最後本以1000元起標價的包包，最後竟以1萬2000元的高價標走，結果讓賴芊合感到訝異，但同時她也成功和自己的珍貴回憶告別。

根據了解，賴芊合在戎祥走後一度背負近2千萬的房貸，後來將林口97坪豪宅以開價3200萬元，降價至2800萬元賣屋成交後，才讓自己的經濟壓力有所減輕；走出喪夫之痛的賴芊合最終也找到屬於自己的幸福，雖說將珍貴的回憶賣出肯定相當不捨，但相信戎祥肯定也會希望她能放下過去往前走的！