日本政府對境內新增COVID-19確診居高不下提出新方針，認為只要預料能降低醫療負擔等，就可解除實施中的「重點措施」。日媒解讀新思維凸顯政府有意轉為「與病毒共存」。

日本TBS電視台報導，日本政府11日在防疫對策分科委員會提出新方針，即使新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例微增或居高不下，只要預料能降低專用病床使用率及醫療負擔，就可以解除「防止蔓延等重點措施」。

每日新聞報導，日本政府已把如期在21日全面解除「防止蔓延等重點措施」納入考量並進行協調，將在確認各地方政府意願後，最快16日定案。

產經新聞報導解讀，日本政府針對「防止蔓延等重點措施」提出的新思維，可說是日本政府有意將政策方向轉為「與病毒共存」。

不過，日本境內主流病毒株研判將由比Omicron傳染力更強的Omicron亞型變異株BA.2取代，這讓專家對境內可能爆發「第7波」疫情升高警戒。

政府防疫對策分科委員會會長尾身茂說，疫情持續這麼長的時間，不僅對社會經濟也對民眾心理帶來影響，會有「既然致死率沒那麼高，稍微鬆綁可能比較好」的意見很正常。

尾身茂上述發言顯示出對防疫新思維的理解。

日本政府本來在2021年夏天疫情趨緩後，基於第2劑疫苗接種進度，將政策方向放在對醫療量能帶來的壓力，而非著重在每天新增確診病例數。

但造成第6波疫情的Omicron輕易突破疫苗建立的防線，讓日本疫情急速擴散，迫使日本政府在第3劑疫苗接種作業取得一定成效前，非得重視新增確診數。

根據統計，日本截至3月11日止，全境完成第3劑疫苗接種的比率僅28.3%。提供建言給厚生勞動省的專家組織指出，日本境內新增確診病例下降趨緩，疫情有可能持續目前的高檔水準。

日本18個都道府縣正在實施「防止蔓延等重點措施」，日本政府將在下週決定是否如期解封。雖然疫情前景難料，但基於新思維，有可能全面解封。

僅管內閣官房官員澄清，並非為解除「防止蔓延等重點措施」而改變思維，但日本受到疫情影響已超過兩年，政府無法忽視社會對長時間行動自由受限產生的反彈，及經濟界認為應恢復社會經濟活動的想法也是事實。

尾身3月2日在國會備詢時曾說，不能排除在第6波疫情未見趨緩情況下直接進入第7波疫情。厚生勞動省表示，高齡設施群聚感染件數難遏，截至3月7日止的一週就發生509件。

日本第6波疫情之所以無法趨緩，主流意見認為疫情在高齡者間傳染是主因之一，這也讓日本政府有意在高齡設施出現確診患者時，強化早期介入等防疫對策的政策方針。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1110312