國民黨立委蔣萬安現身。（趙婉淳攝）

國民黨主席朱立倫也現身。（趙婉淳攝）

蘇揆拒承諾不停電扯「反攻大陸」 侯友宜重話批：政府無能

國民黨立委蔣萬安昨質詢問行政院長蘇貞昌能否承諾不缺電，遭蘇揆反嗆「你祖父還承諾反攻大陸」，引發輿論譁然。對此，新北市長侯友宜表示，民眾期待的是政府坦然承擔缺電問題，再多無用的語言，都會傷害到人民的感情，也讓人民覺得政府是無能無用，不願負起責任。

國民黨主席朱立倫砲轟，蘇揆把缺電問題跟反攻大陸類比，真是荒謬至極，他要跟蘇揆說，其實這完全是人為的錯誤，而這個人為的錯誤就是政策的錯誤、民進黨的錯誤，若台灣不勇於面對缺電問題，不只有303大停電，接下來還會不斷停電，蔡政府用騙的、拖的，解決不了問題。

國民黨立委江啟臣的「啟思民本基金會」今天正式成立，前總統馬英九、前主席吳伯雄、立委蔣萬安、戰鬥藍發起人趙少康及朱立倫等藍營大咖齊聚一堂，新北市長侯友宜也罕見出席致詞。

對於蘇貞昌拒承諾不再停電，侯友宜表示，人民期待的是政府誠心誠意、坦然並公開透明承擔缺電問題，「再多無用的語言，都會傷害到人民的感情，也會讓人民覺得政府是無能無用，不願負起責任」，他強調，政府面對缺電、穩定供電議題，一定要很清楚面對大家的聲音，說清楚、扛起責任。

蔣萬安則痛批，昨天的質詢就是反映民眾對缺電的擔憂，穩定供電是政府最基本要求，堂堂行政院長完全不敢承諾接下來不再停電，卻用酸民式語言、不倫不類的比喻，一個院長在旁邊像是路人甲，這是沒有肩膀的院長，這是不負責任的政府。

蔣萬安表示，蘇揆昨天的嗆聲如果可以換來向人民保證不再停電那也值得，「但蘇院長嗆完了、脾氣也發了，還是不敢保證未來不再停電，原本支持你的民眾也無法接受」。

至於昨晚發生桃園機場停電事件，蔣萬安說，過去十幾年都沒有發生任何全國大停電，為何2016到現在就發生4次？每次的檢討報告，都推給基層人員疏失，然後編列更多預算，這次又說要爭取上千億預算更新電網，回顧2017年發生815大停電，蔡英文總統也講了同樣的事，說要全面更新系統，卻沒看到任何成效，希望政府負責保證接下來不再停電。