在這個口罩成為標配的後疫情時代，年輕指數的決戰關鍵就在眼周，SK-II、Aesop、DermEden得美登、Sulwhasoo雪花秀推出眼部保養新品，細心呵護脆弱的眼周肌膚，戴著口罩看起來更年輕。

▍1.SK-II光蘊環采眼部精華

SK-II超肌因系列推出重磅新品，全新光蘊環采眼部精華是 SK-II第一款高科技眼部精華，滿足眼部保養需求，對抗眼周暗沉，不讓眼周膚況洩漏真實年齡。SK-II認為下眼周肌膚最令人在意的問題包含膚色暗沉、乾燥和污染，導致皮膚變粗變薄，以及日常壓力致使血液循環不良。

SK-II光蘊環采眼部精華。（圖／品牌提供）

SK-II光蘊環采眼部精華配方蘊含經典成分PITERA™，以及超肌因光蘊技術，更添加全新清眸雙重複合成分，能維持肌膚健康的代謝，轉向透亮，進而淡化暗沉。膚色變得透亮的同時，進一步加強肌膚的緊實與柔嫩，採用獨特的陶瓷滾珠設計，能「零摩擦」按摩眼部肌膚，幫助改善血液循環，涼感降溫，放鬆眼睛，第一次使用就能紓緩眼周肌膚，呈現透亮保溼膚況。

▍2.Aesop瑩澈眼部精華

瑩澈眼部精華專門針對眼周細嫩的肌膚而精心調配，質地非常輕盈，但是充滿了眼部所需要的營養成分，是一款專門打造澎潤與健康眼周肌膚的產品。為了改善肌膚缺水問題，瑩澈眼部精華選用了多種高濃度維他命成分，包含維他命B3、B5、C、E，各自的功效配合協同作用，提供持久的修護與滋養功效。此外，這款產品裡的溝鹿角菜萃取，是Aesop第一次使用的成分，它擁有強大的補水與鎖水能力，並內含多醣體可以幫助刺激肌膚膠原蛋白與彈力蛋白的生成，提升肌膚的柔軟度與彈性，非常適合在意細紋的消費者。

Aesop瑩澈眼部精華。（邱映慈攝）

▍3.DermEden得美登A醇煥能撫紋修護眼霜

A醇風潮襲捲全球，過去任職於法國巴黎醫院皮膚科主任十年的醫師Dr. Nicolas BACHOT認為「光」是造成肌膚老化的主因，認可「A醇」能對抗5大因光線導致肌膚老化問題，包含肌膚缺水、色素生成、皺紋細紋、失去彈性與緊緻、皮脂過度分泌等。「A醇煥能撫紋修護眼霜」有很高的活性濃度，高效修護肌膚，重新喚醒肌膚的飽滿彈潤與活力，使肌膚光滑透亮。

DermEden得美登A醇煥能撫紋修護眼霜。（邱映慈攝）

保養達人袁觀玲老師也是這款眼霜的愛用者，表示效果太明顯，竟然讓鬆弛的雙眼皮緊緻成「單眼皮」，見證到法國藍帶A醇眼霜對抗地心引力的神奇功效，笑稱：「現在只能在下眼皮使用眼霜來緊緻肌膚與淡化眼週暗沉，不然我就要變單眼皮觀玲了！」

▍4.Sulwhasoo雪花秀滋陰蔘緊緻彈力眼霜

雪花秀滋陰蔘緊緻彈力眼霜採用雪花秀超強緊緻彈力雙配方，一次解決眼周紋路四大維度問題(深度、寬度、長度以及數量)，還你緊緻雙眼。添加雪花秀經典核心成分「滋陰蔘賦活極萃」，由整株珍稀高麗蔘萃取，提供眼周肌膚人蔘緊實能量，層層強化肌膚組織結構，賦活眼周3D緊緻澎彈力，提升眼周肌膚彈性。

Sulwhasoo雪花秀滋陰蔘緊緻彈力眼霜。（圖／品牌提供）

添加獨家專利成分人蔘A醇透過獨家創新製程技術完美結合珍稀人蔘花萃取與A醇，有效預防眼周紋路生成並提升眼周肌膚防護力。推薦搭配同系列「滋陰蔘緊膚晶萃」使用，讓皮膚細緻平滑、緊實彈潤，再現年輕澎彈。