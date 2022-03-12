新北市推動「新北山海造林計畫」，市長侯友宜在今（12日）植樹節，於新北市文山農場宣布計畫啟動。（葉書宏攝）

新北市推動「新北山海造林計畫」，市長侯友宜在今（12日）植樹節，於新北市文山農場宣布計畫啟動。（葉書宏攝）

新北市推動「新北山海造林計畫」，市長侯友宜在今（12日）植樹節，於新北市文山農場宣布計畫啟動，侯表示，計畫每年植樹4萬株，今年同時要復育 500株珊瑚，此外，沿海也要做好防風沙造林，召民間團體共同響應，山美海更美。

侯友宜與新北市農會、台灣山海天使協會、財團法人慈心基金會共同宣布計畫啟動，另外，新北市農會與東森集團合作響應，東森集團將提供樹苗及樹木養護基金，規畫在文山農場植樹造林，雙方在侯見證下簽訂合作意向書，率先響應計畫推動。

侯友宜也鼓勵新北市各級農會、民間團體或企業，共同響應計畫，透過公私協力來擴大「山海造林計畫」效益。侯表示，植樹節並不是一日的活動，市府推動「新北山海造林計畫」，號召民間團體與企業一起來響應，由市府來整合各團體間需求及資源，讓大家都能發揮所長。

今年適逢新北市農會創會120周年，侯友宜市長也與市農會理事長及四健會學員共同植樹，象徵世代及農業永續傳承；現場種植40棵穗花棋盤腳、200株台灣原生百合及300株烏來杜鵑等原生植物，其誘鳥及誘蝶特性，也為美麗的文山農場拓展豐富生物多樣性。