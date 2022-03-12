許多台灣人都聽過「衛生紙別丟馬桶會塞住！」一名網友很好奇台灣怎麼會有這樣的迷思存在，並在日本Yahoo知識＋詢問日網友對此事的意見，結果多數的日本人都無法理解。貼文引起台灣網友討論，不少人點出，台日衛生紙不同，台灣衛生紙很厚很大，且有些地方的管線很老舊，丟太多有可能會塞住。

一名網友昨在PTT上發文說，剛剛去日本的Yahoo知識＋上面詢問日本網友，對於「台灣人總覺得將衛生紙丟到馬桶會導致堵塞」這件事情的看法，結果發現日本人似乎很反對將衛生紙丟到垃圾桶裡面。

該網友指出，日本人多認為將擦過排泄物的衛生紙丟到垃圾桶，除了有衛生問題的疑慮，也有些多此一舉，因為廁所用衛生紙的設計，本來就會更容易被沖散溶解。

該網友表示，現在仍有非常多的台灣人，寧可將擦過排泄物的衛生紙扔到垃圾桶，根據台灣友人的說法，是害怕丟太多衛生紙進去，馬桶可能會堵塞。而台灣有非常多的公共廁所貼著禁止把衛生紙丟到馬桶的標語，若堅持不丟衛生紙到馬桶，那台灣人為何不把更難溶解的屎也丟到垃圾桶呢？以後乾脆可以撤掉馬桶，大號都改用垃圾桶。

貼文引起網友熱議，不少人認為台人堅持不把衛生紙丟馬桶有3個原因「衛生紙種類不同」與「廁所水管管線老舊」。「面紙不能，要丟能水解的衛生紙」、「日本都用筒狀衛生紙，台灣衛生紙又大又厚」、「可分解的衛生紙遇到老舊管線一樣堵住」。

不過，也有網友質疑，如果衛生紙太厚會使管線卡住，那麼如果大便太大一坨，照理來說不也應該會讓管線塞住嗎？感覺不能丟的理由有些牽強，是台灣人的迷思吧！