54歲林姓女子2月間2次打110報案揚言輕生，警消到場後才發現只是因為酒醉心情不好，汐止警分局認為，林女報案都沒有發生實際上的災害，顯見有謊報災害的情形，於3月7日通知到案，訊後依違反《社會秩序維護法》送辦。

據悉，林女2月12日下午，報案稱想要輕生，員警及消防人員獲報後緊急到場了解，卻發現林女只因酒醉心情不好報案訴苦，在員警頻頻勸導下，林女才返回房間休息。

然而不到1周，林女於2月17日凌晨，再次撥打110報案稱被鄰居打傷左眼，員警到場發現又是酒醉的林女，且並無受傷情形，而林女見員警到場，還不斷叫囂、喧嘩，抱怨家人等，兒子也趕赴家中連忙安撫，卻仍無法平靜母親情緒，兒子雖對員警表示抱歉，但也感激能到場協助，經過員警耐心的說服，始鎮定林女的心神，乖乖回房間就寢。

警方表示，林女2次報案都沒有發生實際上的災害，顯見有謊報災害的情形，此行為已耗費警方人力及時間，影響到真正需要幫忙的民眾，通知林女到案說明，依法送辦盼林女能獲取教訓，將資源留給需要的民眾。

汐止派出所所長林建中呼籲，依《社會秩序維護法》第85條第3款規定，故意向該公務員謊報災害者，可處拘留或1萬2000元以下罰鍰，請民眾勿心存僥倖胡亂報案，避免觸法。

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