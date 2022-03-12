大S（徐熙媛）日前先斬後奏宣布和韓國前男友具俊曄結婚，但因沒事先告知S媽，讓母親氣炸揚言不打算見新女婿。消息被翻譯傳回韓網《theqoo》，許多網友都十分驚訝，直說：「女兒快50歲了，必須在媽媽的允許下娶她？」還有人招手邀兩人回來韓國生活可能會清閒許多，更有厲害的網友熟知大S感情史，補充：「以前就聽說過周渝民說徐媽很可怕，看來是真的」。

大S去年揮別和汪小菲的10年婚姻後，自己獨自扶養一對子女，近日她在38婦女節宣佈再婚，對象是大她7歲，20多年前曾交往1年的具俊曄，而兩人在韓國完成結婚登記後，近日具俊曄就為了追愛來台，未料因大S未事先通知S媽，導致母女關係降到冰點，S媽要求女兒道歉，否則不會見具俊曄，也生氣女兒從頭到尾都不尊重她，對於小S從中協調，S媽更指兩個女兒從小就一條心，似乎對小S的話也難以聽進去。

韓國網友立刻舉出大S和周渝民當年交往也有類似傳聞。（圖／中時資料照片）

對此，韓網《theqoo》也翻譯轉發了相關消息，引來其他網友回應：「任何國家的名人家庭都很吵，可能是因為錢的問題」、「台灣金卡戴珊？」、「這就像看實境秀一樣」、「明白媽媽會很難過，但為什麼要道歉，好荒謬」、「好瘋狂」、「如果兩個女兒站在同一邊，那一定是有原因的」。

有韓國網友為大S抱不平，說：「徐熙媛幾歲了，但她不讓她獨立，把她當嬰兒一樣對待」、「說真的，就算我的女兒讓我難過，但如果還愛著女兒，我也不會做這樣的採訪」、「女兒年紀已經不小了，父母應該希望孩子從此過上幸福的生活」，但也有人替S媽說話：「從媽媽的角度來看，會很傷心，但這樣八卦給鄉里人都知道，就有點奇怪了」、「不只是跟具俊曄結婚，她第一次結婚時也沒告訴媽媽」。

除此之外，還有長期關心台灣演藝圈的韓國網友指出：「那位母親一直都這樣，先前有消息指她對大S和周渝民分手造成了影響」、「原來想到周渝民的不只我一個」、「以前就看過徐媽反對周渝民的傳言」、「周渝民我不知道，但聽說藍正龍跟徐熙媛約會時也因徐媽媽變得很困難」，專業度不輸給PTT鄉民，引來台灣網友回：「韓國網民也太懂了吧」、「韓國人好瞭解她們喔，比我還了解」、「不講還以為是台灣網友留的言」、「八卦世界是相通的，他們好懂XDDD」、「看到一半往上確認一下，是韓網評論啊，怎麼有種在看PTT推文的感覺」。