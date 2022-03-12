智利新總統柏瑞克今天在國會宣誓就任，現年36歲的他是智利史上最年輕的總統，同為左派的阿根廷總統費南德茲讚他為全拉丁美洲的盼望，將對拉美帶來好的動力。

柏瑞克（Gabriel Boric）在就職典禮後的第一場總統演說中表示，不管政治色彩，都會尊重人權在智利不再重蹈人權迫害的歷史；並重整智利憲法，成為大家的憲法，產出平等以及包含原住民聲音的民主政治，以及給全民而非特定少數的憲法。

阿根廷總統艾柏托．費南德茲（Alberto Fernandez）與柏瑞克會面後的新聞發表會中表示，如此年輕的柏瑞克當選總統，不只為智利的希望，更是全拉丁美洲的盼望。他認為智利信任年輕人，對於拉丁美洲將帶來好的動力，柏瑞克是為拉丁美洲設想的人。

費南德茲認為，柏瑞克是拉丁美洲區內重要盟友，同為左派的他們對於許多議題，有諸多相近的意識形態及共同目標，更為南美進步主義派（El ala progresista de América del sur）2020至2021年拉丁美洲左派玻利維亞總統阿爾斯（Luis Arce）及秘魯總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）增加盟友。

就職典禮後，柏瑞克與費南德茲會唔，贈予親筆信，信中特地引用柏瑞克最喜愛歌手史賓涅達（Luis Alberto Spinetta）的歌詞。會面中擬定柏瑞克4月將出訪阿根廷。（編輯：馮昭）1110312