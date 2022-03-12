俄軍轟炸烏克蘭南部港市馬立波（Mariupol）的婦幼醫院，孕婦挺大肚逃難。

俄軍9日轟炸烏克蘭南部港市馬立波（Mariupol）的婦幼醫院，當時外媒拍到孕婦挺著大肚、臉上沾血逃難的畫面，遭俄羅斯砲轟是女演員演的，如今這名烏克蘭正妹女模的現況曝光，她已經誕下一名女嬰。

英國《衛報》（The Guardian）報導，俄軍轟炸馬立波婦幼醫院時，美聯社記者拍到一名穿著點點睡衣、臉上沾血的孕婦，挺著大肚、兩手提著大包小包匆忙從醫院逃難的畫面，記者還拍到救難人員用擔架抬出另一名孕婦的照片。

隔日，俄羅斯駐英國大使館發布一連串推文，聲稱外媒拍到的孕婦都是由烏克蘭美妝部落客維舍吉爾斯卡婭（Mariana Vishegirskaya）假扮，還稱婦幼醫院早就不是醫院，而是被極右派團體「亞速營」（Azov Battalion）佔領使用，不過這些貼文已經被推特依違反規定為由刪除。

俄軍9日轟炸馬立波（Mariupol）的婦幼醫院，外媒拍到孕婦挺著大肚、臉上沾血逃難，讓俄羅斯砲轟是女演員維舍吉爾斯卡婭（Mariana Vishegirskaya）演的，現在維舍吉爾斯卡婭已經誕下女嬰。（圖／美聯社）

美聯社記者昨（11）日進一步了解維舍吉爾斯卡婭的現況，原來她已經卸貨，誕下一名女嬰，畫面顯示她穿著同樣的點點睡衣，女嬰就躺在她身旁，兩個人擠在狹窄的病床上，維舍吉爾斯卡婭的肚子也較前兩日逃難時稍微消風。

LOVE WINS ❤️

Seeing pregnant women being evacuated amidst the heavy bombing in Mariupol was heartbreaking. Among them was Mariana Vishegirskaya, who just gave birth to a baby girl named Veronika❗️

PS- Her parents should consider giving her the middle name Victoria 🇺🇦✌️ pic.twitter.com/V4nTXtLKne — Marcin Czapliński (@czaplinskiii) March 11, 2022

Mariana, who survived bombing of Mariupol maternity ward by Russians and was shamelessly defamed by RU embassy, gave a birth to a baby girl. pic.twitter.com/tAvxGhUnYU — Kateryna_Kruk (@Kateryna_Kruk) March 11, 2022

維舍吉爾斯卡婭確實是一名美容部落客，點開她所經營的Instagram帳號，清一色是保養品、化妝品、護髮用品的陳列照片，她使用俄語發文，最新一則推文是1日發布，照片中她露出大肚，左右手各拿著一件男嬰、女嬰服飾，讓粉絲憑直覺猜測是男孩還是女孩，地點就標示在馬立波。

維舍吉爾斯卡婭的IG約有8.3萬人追蹤。