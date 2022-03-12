國民黨立委蔣萬安現身。（趙婉淳攝）

國民黨主席朱立倫現身。（國民黨提供）

戰鬥藍發起人趙少康現身。（趙婉淳攝）

國民黨立委江啟臣今天成立啟思民本基金會，藍營大咖齊聚一堂，罕見出席國民黨活動的新北市長侯友宜表示，江啟臣的基金會設址在新北新店，主旨為以民為本、培育青年，身為主管機關要前來恭喜祝賀；不過，黨主席朱立倫認為，今天是江啟臣的活動，不是國民黨的活動，大家共同來祝福台灣需要更多這類智庫。

包含前總統馬英九、前黨主席吳伯雄、現任主席朱立倫、新北市長侯友宜、立委蔣萬安、戰鬥藍發起人趙少康等藍營大咖，上午一同參加江啟臣的「啟思民本基金會」開幕式，場面相當熱鬧。

侯友宜說，由於江啟臣的基金會設址在新北新店，他今天是以主觀機關身分來參加，尤其該基金會訴求以民為本、培育青年，要為國家、人民多做事，他非常支持這樣的理念與想法，所以前來加油打氣。江啟臣則緩頰，侯友宜一直都有參加藍營活動，只要侯友宜的時間有空，他認為侯友宜都會參加。

外界認為侯友宜罕見出席國民黨的活動，不過，朱立倫認為，今天是江啟臣的活動，不是國民黨的活動，不能把江啟臣成立基金會當作是國民黨的活動，大家共同來祝福台灣有更多這類智庫的思維。

侯友宜致詞時提到，他從小基層當到長官，歷經15個職位，做得好不好，不是因為職位高低，而是民眾感受，如何被定位更重要，他追求定位而非職位，職位都是過客，難免會下台，定位則永遠活在人民心中。