中國大陸首批援助烏克蘭人道主義物資運抵切爾諾夫策，第二批（如圖）隨即啟運。（央視）

大陸央視新聞用戶端12日報導，中國首批援助烏克蘭人道主義物資已運抵切爾諾夫策。當地時間3月11日下午，中國向烏克蘭方面提供的一批人道主義援助物資已經抵達烏克蘭切爾諾夫策市的倉庫，由烏克蘭紅十字會相關人員接收。第二批人道主義物資於12日中午搭乘航班從北京啟運。

第一批物資包括毛毯、防潮墊、毛巾、餐具、水桶、手電筒等生活必需品。

《環球時報》報導，烏克蘭當地時間3月11日早上8點多，中國紅十字會向烏克蘭方面提供一批人道主義援助物資包括食品、生活必需品等，已經運抵烏克蘭西部城市切爾諾夫策，下午烏克蘭紅十字會相關負責人在現場接收。

總計價值500萬元人民幣的物資分多批次運送，北京時間3月12日，第二批物資從北京啟運，將於14日抵達烏克蘭。屆時烏克蘭紅會機構負責接收。

中國大陸紅十字會向烏克蘭紅十字會援助的第二批人道主義物資於3月12日中午搭乘航班從北京啟運。物資包括食品、睡袋和防潮墊等，將幫助烏克蘭紅十字會救助更多受衝突影響的流離失所者。