行政院農委會今（12日）同步在台南、嘉義、雲林的「水圳綠道」舉辦植樹活動，雲林縣長張麗善代表與其他2縣市視訊種樹。（周麗蘭攝）

行政院農委會今（12日）同步在台南、嘉義、雲林的「水圳綠道」舉辦植樹活動，雲林縣長張麗善（右一）代表與其他2縣市視訊種樹。（周麗蘭攝）

行政院農委會今（12日）同步在台南、嘉義、雲林的「水圳綠道」舉辦植樹活動，其中雲林縣部分沿著濁幹線開闢自行車道，貫穿林內鄉、莿桐鄉、虎尾鎮、土庫鎮、元長鄉，縣長張麗善代表與其他2縣市視訊種樹。

「水圳綠道」全長88公里長，開闢全台最長的自行車專用道，沿途種植台灣原生樹種的樹木。北幹線47.5公里起點台南官田至嘉義新港，濁幹線長度約40.3公里，貫穿雲林縣的元長鄉、土庫鎮、虎尾鎮、莿桐鄉、林內鄉，串接至嘉義新港。

雲林縣府指出，雲林段常有強風，選擇瓊崖海棠為主要樹種，特色是枝葉濃密、樹形優雅、耐風抗鹽，以及葉子顏色可隨季節變化的楓香為次要樹種，賦予水圳綠道的生產、生活、生態功能。

張麗善表示，特別感謝中央補助虎尾街道串聯計畫，讓自行車道從從虎尾糖廠一直串連到濁幹線，總長3.5公里非常漂亮，濁幹線不僅提供不虞匱乏的農業用水孕育大糧倉，如今又有自行車道的休閒功能，她用飲水思源感恩的心情種樹。