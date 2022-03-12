國民黨中常委選舉選風敗壞爭議延燒，黨主席朱立倫要求考紀會主動查辦，若2周內沒結果就送檢調偵辦，戰鬥藍發起人趙少康昨建議先凍結中常會，過渡期由立院黨鞭及藍營縣市長來召開會議。對此，朱立倫表示，會依據相關黨章等規定辦理，外界不要放話，有證據就趕快檢舉。

趙少康昨和中央委員史碩文召開記者會，公開中常委換票聯盟中「14連盟」運作方式，並點名部分中常委參與換票聯盟，還建議朱立倫應凍結中常會，過渡期改由立院黨團三長、藍營縣市首長共組臨時中常會，待考紀會結果出爐，再交由朱立倫決定是否重選中常委。

對此，朱立倫上午參加國民黨立委江啟臣啟思民本基金會開幕式受訪表示，國民黨一定會依照相關黨章、黨綱或黨規來辦理，他已經強調，不要放話，有證據就趕快檢舉。

針對中常委選風敗壞，也出席開幕式的新北市長侯友宜說，朱立倫面對此問題，已經下定決心傾力去改變，以及面對問題，朱立倫已經拿出誠意要快速解決，拭目以待，相信朱立倫定會有決心去解決問題。

至於資深媒體人蔡詩萍認為，國民黨一直在內鬥，根本沒資格喊團結，朱立倫認為，這是蔡詩萍發自內心的感受，大家都感受很深，的確不要再當螃蟹了，螃蟹休息幾天，若再出來互咬，令民眾失望，反之應趕快一致對外，尤其今年適逢選舉，大家對外一起努力。

侯友宜則說，外面的一些聲音要聽進去，也要虛心檢討改進，只有不斷在挫折批評當中，勇敢承受、努力更好、攜手合作、面對未來，才會有美好。

此外，外傳朱立倫子弟兵、文傳會主委凌濤有意角逐桃園市第1選區議員選舉，朱說，對於每一位年輕的同志願意為黨奮鬥、願意去地方打拚，都會鼓勵也都贊成，但是目前還沒有做整體的討論，若有整體的討論，結果再跟大家報告。