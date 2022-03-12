新式「野戰加熱式餐盒」。(軍聞社提供)

為強化後備戰力，國防部推動14天新制教召，陸軍步兵206旅首梯召員已進行操課多日，更全副武裝進行10公里行軍，過程中結合作戰狀況設計，由連長下達演練課目，強化幹部與召員各項突發狀況處置與應變能力。至於伙食方面，其中1餐安排野戰口糧，還有3次餐食為新式「野戰加熱式餐盒」，口味包含印度風咖哩牛肉、印度風咖哩雞肉及羅漢蔬燴什錦等不同口味。

根據軍聞社報導，陸戰新訓旅「新制14天教育召集訓練」，召訓單位設計「模式化菜單」，負責擔任這次教育召集訓練的食勤督導幹部徐文利士官長表示，召訓全程41餐，結合戰場場景，其中1餐安排野戰口糧，還有3次餐食為新式「野戰加熱式餐盒」，口味包含印度風咖哩牛肉、印度風咖哩雞肉及羅漢蔬燴什錦等不同口味供召員選擇，除了磨練食勤組人員野炊技能外，也達成召訓期間「膳食足、衛生佳、飯菜熱、準時吃」的目標

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另外，第六軍團指出，教育召集訓練目的，是為了使召員快速恢復專長技能，並熟悉各項狀況處置要領，於戰時能達成「保家、保鄉、保產」目標，有效提升全民防衛動員戰力。對此有網友表示，「加油，為了台灣」。