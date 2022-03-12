華梵大學與台北圓山扶輪社代表於「增溫茶」移交儀式合影。（華梵大學提供）

華梵大學茶席師董立委進行茶席展演。（華梵大學提供）

台北圓山扶輪社經營坪林「增溫茶」契作計畫三年有成，與華梵大學簽署產學合作協議及讓與合約，將「增溫茶」品牌等計畫成果全數無償轉讓給華梵大學，華梵大學也允諾將建立銷售平台，提撥計畫成果收益的10％，回饋坪林當地社區發展，並且打造坪林、石碇、雙溪、深坑地區的茶葉生態系統，共創社會經濟。

華梵大學與台北圓山扶輪社簽約典禮在華梵大學石碇地方創生基地「淡蘭一號」舉行；「增溫茶」契作原是台北圓山扶輪社主導的一項國際扶輪全球獎助金計畫，主要在新北市坪林區推動有機與環境友善農法，協助坪林居民以更注重環境保育的方式，永續發展地方茶葉經濟，並保護大臺北地區重要的水資源。

台北圓山扶輪社下屆社長裴超颿表示，「增溫茶」品牌設計除了有文山包種茶、蜜香紅茶、有機綠茶等坪林特色茶葉之外，還包括實境解謎遊戲「茶神鬥惡龍」等數位內容行銷素材，由於計畫推動已近尾聲，扶輪社決定以「嫁女兒」的心情，將品牌移交給經營地方創生有成的華梵大學繼續運營，希望未來在地小農有更多機會將好茶推廣出去。

自言以「娶親」心情迎娶「增溫茶」進門的華梵大學校長林從一也說，華梵已將「增溫茶」計畫列為地方創生與大學社會責任實踐計畫（USR）的發展重點，未來將建立石碇、坪林、雙溪、深坑四地的茶葉生態系統，透過「增溫茶」融入華梵大學品牌，鏈結土地、農民、社區、科技與茶產業，將創新創意議題帶入社區產業，共創社會經濟。

台北圓山扶輪社現任社長黃皎烈也在簽約典禮上，特別感謝華梵大學願意承接「增溫茶」品牌，希望透過雙方產學合作，增溫地方產業發展。

簽約儀式後並由華梵大學培育的茶席師董立委進行茶席展演，為與會者帶來清香四溢的文山包種茶與東方美人茶，展現華梵大學「新六藝」的教學成果。