52歲韓團「酷龍」具俊曄本月9日為了追愛，飛撲到台灣準備和新婚妻子大S（徐熙媛）團聚，出了機場後他便住進有「台北最貴隔離旅館」封號的Hanns House 瀚寓酒店，進入10天的隔離期。今(12日)稍早，隔離第4天的具俊曄曬出近況，可見他不僅忙工作，桌子另一端還可見他抽空念書，放大一開似乎正在複習中文，為之後和大S家人見面作準備，引來網友大讚具俊曄的貼心、用情至深。

大S日前閃電宣布與20多年前曾交往的具俊曄結婚，據知當年具俊曄為了宣傳來台，和當時是娛樂新聞主持人的大S擦出火花，大、小S後來到韓國旅行時，具俊曄和隊友姜元來還親自當地陪，但具俊曄當時不認戀，還因經紀公司阻撓退了《娛樂百分百》通告，惹得小S在節目上開嗆討厭具俊曄的韓國經紀人，又強調大S並非外傳的倒追，「誰追誰還不知道」。

具俊曄稍早曬一個人在隔離飯店近況。（圖／翻攝自djkoo IG）

多年過去，具俊曄曾上節目首度鬆口和大S的一段情，指兩人當時跨過語言障礙，他替她學中文，大S也為了跟他溝通把韓文學好，未料戀情不了了之，成為終生遺憾，具俊曄更坦言，這本來是想帶進墳墓裡的秘密，對大S十分愧疚。去年具俊曄得知道大S離婚後就主動出擊聯絡，又為了能順利到台灣跟大S生活，便提議結婚，他也知道到台灣要經過10天隔離期才能見到大S，但相信兩人能用視訊聯絡，他愛屋及烏，也期待和大S的家人見面。

具俊曄曬出的照片可見他在惡補中文。（圖／翻攝自djkoo IG）

具俊曄抵台後，入住離大S在信義區的住所「台北信義」僅隔2公里的Hanns House瀚寓酒店，今進入隔離第4天，他稍早在IG更新近況寫下：「一個人玩」，可見桌上有筆電、鋼琴鍵盤、耳機等，遠處還有幾本書與他寫得密密麻麻的筆記，書名放大一看還是《中文新攻略》，可見他趁空閒時間不忘惡補中文，做好十足準備等著和大S及其孩子、家人見面。