開訓典禮時就公布已完成全隊9成談薪的樂天桃猿，12日宣布第二波談薪進度，陳俊秀簽下1年約加上激勵獎金，月薪93萬元，合約總值1136萬元，成為中職野手「薪」一哥，也刷新隊史最高薪紀錄。

投手方面，去年拿下進步獎的游朝惟新球季加薪7萬元，來到月薪13萬元，王躍霖簽1年約，但遭減月薪7萬元，新球季月薪39萬元。

野手方面，捕手張閔勛在2022年月加薪2萬元，月薪11萬元，廖健富月薪平盤，邱丹加薪4萬元來到月薪9萬元，陳晨威月減薪3萬元，月薪21萬元。

猿隊林泓育今年獲得3年複數約，月薪依序為85萬元、88萬元、90萬元，已超越陳金鋒過去平均月薪83.4萬元紀錄，而陳俊秀今年月薪飆破90萬大關，再度超越林泓育，刷新隊史紀錄，也是現役中職野手最高薪。

陳俊秀2014年加入Lamigo桃猿（樂天桃猿前身）後都與球隊簽下複數年合約，而他今年球季結束後就可取得自由球員資格，因此今年首度選擇簽1年約。