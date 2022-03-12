明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman）的新東家很快要揭曉了，大聯盟官網12日報導，洛杉磯道奇提出複數年合約，預計弗里曼24小時內就會做出決斷。明星左投柯蕭（Clayton Kershaw）與道奇簽下1年合約，他與弗里曼都是經紀公司Excel Sports Management的客戶。

道奇季外失去游擊手席格（Corey Seager），席格以10年3.25億美元加盟遊騎兵，差點連柯蕭都一起過去。道奇陣中已有一壘手孟西（Max Muncy），幾天前孟西在 《Dodger Talk》表示，他支持道奇簽下弗里曼，這可以讓球隊更強。雖然孟西必須讓出守備一壘的機會，但他本來就可以守備很多位置（一壘、二壘、三壘）。

今年勞資談判的一個大收穫是全聯盟DH指定打擊制度，國聯球隊的道奇空出1個打擊位置，可以做為野手輪休的緩衝。

紐約洋基同時也在追逐弗里曼，儘管他們陣中有一壘手渥特（Luke Voit），但弗里曼是寶貴的左打者，洋基仍有可能買下弗里曼，然後將渥特交易出去。弗里曼今年32歲，他不會奢求特別長的10年合約，外傳他尋求6年1.8億美元的價碼，並拒絕了老東家勇士的5年1.35億美元。道奇的優勢在於地理環境，因為弗里曼是加州人，2007年就被亞特蘭大勇士選上，這是他回鄉打球的好機會。