紀念國父孫中山逝世97週年，駐新加坡代表梁國新今天率僑界和台商代表到晚晴園獻花致敬。梁國新表示，雖然受疫情影響，儀式規模縮小，仍希望藉此向當年革命先輩的犧牲奉獻表達敬意。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，與去年一樣，今年仍舉辦小規模紀念儀式，約20人參與，是往年的一半左右。與會人士包括旅星僑界、台商代表及駐新加坡代表處官員等。

梁國新向國父銅像獻花致敬後致詞表示，國父的革命事業歷經17年光陰、10次起義失敗，終於在第11次武昌起義推翻滿清帝制，建立亞洲首個民主共和國。

他說，國父領導革命的歲月中，曾4次下榻現在的晚晴園，更有3次起義行動是在晚晴園策劃。

梁國新指出，孫中山南洋紀念館的展覽室裡有一幅油畫「華僑是革命之母」，描繪1907年孫中山在新加坡牛車水向當地人民宣揚革命思想的場面。畫中包括礦工、農民、膠工、婦女及小孩等100多人，栩栩如生、令人動容。

他表示，此時除了在晚晴園紀念國父倡導革命、創建民國，也藉此儀式向當年各行各業革命先輩的犧牲奉獻，表達最高敬意。

晚晴園原為新加坡富商張永福擁有的2層樓別墅，本來是買來供母親養老，後來成為孫中山在南洋的革命基地。經修復後，成為「晚晴園—孫中山南洋紀念館」，介紹他在南洋的革命事蹟，以及為華人社群帶來的深遠影響。（編輯：馮昭）1110312