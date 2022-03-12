大陸央視新聞12日報導，大陸國家藥監局發布通告，批准南京諾唯贊、北京金沃夫、深圳華大因源、廣州萬孚生物、北京華科泰生物的新冠抗原產品自測應用申請變更。自此5款新冠抗原自測產品正式上市。在「核酸檢測」之外，堤供民眾快篩功能的自測試劑。

大陸藥監局網站最新待領取資訊顯示，4款新冠抗原檢測試劑盒產品獲得的醫療器械批准證明文件（變更）待領取，批准時間均在3月12日，涉及4家公司，包括南京諾唯贊生物科技股份有限公司（諾唯贊，688105）全資子公司南京諾唯贊醫療科技有限公司、廣州萬孚生物技術股份有限公司（萬孚生物，300482）、華大基因（300676）子公司深圳華大因源醫藥科技有限公司、北京金沃夫生物工程科技有限公司。

加上此前一天獲准變更的北京華科泰，獲准變更的廠商已經增至5家。

澎湃新聞報導，大陸現有5家企業5款新冠抗原檢測產品獲准上市，此前，這些產品僅獲批用於專業人員使用，而非自測。業內認為，藥監局此次變更資訊可能是允許用於居民自測。12日南京諾唯贊證實，關於新冠抗原檢測產品的變更資訊，的確是從專業版本變更為自測版本，對於自測版本是否開始生產，尚不清楚。

大陸國家衛生健康委員會11日發布《關於印發新冠病毒抗原檢測應用方案（試行）》，明確在核酸檢測基礎上，增加抗原檢測作為補充，其中提到社區居民有自我檢測需求的，可通過零售藥店、網路銷售平台等管道，自行購買抗原檢測試劑進行自測。短短一天之後，五款新冠抗原自測產品正式上市。