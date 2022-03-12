美國總統拜登於美東時間11日正式簽署《2022會計年度聯邦政府撥款法》，該法禁止美國政府將經費用於製作、採購或展示任何不正確標示台灣領土的地圖。外交部感謝並歡迎這項立法行動，未來也會持續在既有的良好基礎上，穩健深化台美關係。

《2022會計年度聯邦政府撥款法》包括以下3項友我條文：（1）禁止美國政府將經費用於製作、採購或展示任何不正確標示台灣領土的地圖；(2)匡列300萬美元的授權額度提供「全球合作暨訓練架構」（GCTF）使用；（3）國務卿應於立法後90天內就成立「台灣學人計畫」的可行性向國會提交報告。

外交部指出，前述的友我條文中，有關撥款支應GCTF活動，以及支持成立「台灣學人計畫」等，均曾在美國國會之前通過的相關立法中被提及。然而，有關禁止將美國政府經費用於製作、採購或展示任何不正確標示台灣領土的地圖，則是首度獲美國總統簽署完成立法程序的條文，凸顯美國會及行政部門不僅正視台灣並非中國一部分的事實，也願意採取立法行動來呈現台海的真實現況。