39歲吳姓男子昨天晚間喝酒後搭乘計程車，竟在車內對王姓司機大聲咆哮，王男報警協助，警方到場處理，吳男竟推擠沈姓員警，導致沈員右腳大拇指指甲受傷，警方隨即對吳噴灑辣椒水，並等候支援警力到達，將吳男上銬帶回，全案偵訊後依妨害公務罪嫌送辦。

高雄市左營分局文自派出所於昨日晚間23時55分獲報，指於文自路、孟子路上有糾紛，2名巡邏警員立即前往，警方到場後，56歲王姓計程車司機表示，該吳姓乘客於三民區上車並表示要前往文自路、孟子路，但到達目的地時，吳男卻堅稱該路段為新莊仔路，開始在車上大聲咆哮，他只好報警求助。

正當員警轉向詢問吳男時，吳男仍不斷謾罵，也不願告知身分資料，隨後作勢打電話，又轉身對員警爆粗口並動手推警，過程中造成沈姓警員大拇指指甲受傷，員警遂朝吳男噴辣椒水，等待支援警力到達後，將吳男上銬帶回派出所，沈員則指甲受傷縫了3針無大礙，全案訊後依妨害公務等罪嫌移送法辦。

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