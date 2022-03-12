大陸央視財經12日報導，美國證券交易委員會（SEC）將百濟神州、百勝中國、再鼎醫藥、盛美半導體、和黃醫藥等5家中概股公司列入有退市風險清單，據SEC此前披露，連續3年登上該清單的公司，將被禁止上市交易。再鼎醫藥、盛美半導體、百濟神州表示，將持續確保合規（法遵），正尋找解決辦法。

根據美國2020年通過的《外國公司問責法》規定：外國發行人連續3年不能滿足美國公眾公司會計監督委員會對會計師事務所檢查要求的，其證券禁止在美交易。所以此次被點名的5家中概股公司，名單的認定標準主要可能是上市公司的資訊披露問題，對此，5家公司均作出了回應。

百勝中國表示，除非美國公眾公司會計監督委員會能夠在規定時間內對該公司的審計師進行全面核查，否則該公司的普通股將於2024年初從紐約證券交易所退市。

和黃醫藥在其官網發文稱，根據《外國公司問責法》的現行條款，除非該法案獲修訂將該公司排除或美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）能夠在規定時間內對該公司的審計師進行全面核查，否則該公司的美國預託證券將於2024年初從那斯達克證券市場退市。

再鼎醫藥、盛美半導體均表示，出現在臨時名單上並不意味著將很快被摘牌，正在積極尋找解決方法。

百濟神州則認為這份暫時性認定名單是SEC採取的行政性措施，公司將持續確保合規（法遵）。

北京天達共和律師事務所合夥人王太力稱，美國的《外國公司問責法》與中國現行的一些法律是矛盾的，所以現在這個事不是光靠公司自己就能解決，需要國家與國家之間的溝通。

中國證監會11日凌晨對此回應指出，已經注意到了這個情況。尊重境外監管機構為提高上市公司財務資訊品質加強對相關會計師事務所的監管，但堅決反對一些勢力將證券監管政治化的錯誤做法。近期，中國證監會和財政部持續與美國公眾公司會計監督委員會開展溝通對話，並取得積極進展。