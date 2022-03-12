臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

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俄烏戰爭持續進行，西方國家及其盟國紛紛祭出經濟制裁。俄羅斯總統普丁10日表示，在克服西方「非法制裁」所造成的困難後，俄羅斯最終將變得更強大且更獨立；普丁更嗆「他們會了解到，沒有我們無法解決的事」。此消息引發台灣網友熱議，除有網友痛批普丁行徑，但也有網友認為西方國家的經濟制裁並不可取、是時候有人站出來對抗西方威權了。

綜合《路透社》、《半島電視台》報導，普丁10日於電視播映的政府內部會議上表示，在烏克蘭的「特別軍事行動」沒有其他替代方案，強調俄羅斯不是一個會為了短期經濟利益就在主權上妥協的國家。

普丁稱，「無論如何這些制裁都會實施，有一些問題及困難，但我們過去都曾克服過，我們也將會克服他們」、「最終，這些都將提升我們的獨立性、自足性以及主權」。對於西方國家的經濟制裁，普丁坦言俄羅斯已開始感受到影響，但他認為俄羅斯人民最終會適應，「他們會了解到，沒有我們無法解決的事。」

普丁的談話引發熱議，台灣網友們湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言，看法卻相當兩極。有人認為：「普京獨斷獨行，俄羅斯正朝北韓化邁進」、「普丁一個決定害死多人無辜百姓？」「侵略就是不對」；有人則認為：「我相信，因為你們有資源有核彈，但我更相信台灣會一定更慘！」「經濟制裁也是懲罰到老百姓，這叫正義？」「美國才是真正的專制政權，他可以出兵別人就叫侵略，他可以有核武別人就不行」、「知名商家也是被美國逼迫的，自己一定也很X」。