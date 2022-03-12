台南市中西區舉辦「府城老大人的小學時代」老照片展，12日在文創PLUS台南創意中心開幕，台南市副市長戴謙對著校園舊照回憶自己的小學時光，為期2周的展覽結束後，將到5間近百年歷史的小學校作巡迴講座。

中西區公所2017年起執行社區營造計畫，以重現府城影像紀錄為主題，開啟一連串的老照片展。這次籌備半年多，從成功、忠義、永福、進學與協進5間小學收集到1萬3000多張老照片，挑出1920年至1970年間的239張展覽。

老照片年代跨越日據與國民政府時期，反應當代的教育背景與校園生活，根據校外旅行舊照，對應當時府城的舊街景。

學校收藏的老照片，因為年代久遠，多數破爛不堪，中西區公所找來文史工作者王子碩，掃描萬張照片，將影像數位化，再濃縮挑出有歷史意義的200多張照片展覽。

「府城老大人的小學時代」12日開幕，提供老照片的5間小學校校長皆出席活動，每間學童穿制服到場表演，對比舊照內的舊制服，感受時代變遷下，學生衣著的變化。

戴謙出席活動參觀照片，看到忠義國小舊照時，他表示自已是忠義國小校友，看到照片掀起對學校的回憶，包括現在的古蹟武德殿，當時因為教室不足，一度充當教室空間，提供學生上課。

王子碩表示，老照片展中，一張在成功國小收藏的女學生裁縫課，即是在日據時代的中日大戰背景，台灣作為日本的大後方基地，日本社會發動女子為前線戰士縫製平安袋祈福的「千人針」活動，證明台灣當年深受日本社會風氣影響，連學校也配合相關教學課程。