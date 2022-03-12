炎亞綸、姚愛寗等人主演的影集《初擁》11日在苗栗森林系景點「南庄神仙谷」取景時，一名攝影師與一名收音師不慎滑落溪谷，不治身亡。主演炎亞綸深夜在臉書悲痛的替工作人員發聲並宣布自己停工，直到製作單位給出合理。對此，該劇製作人柯宜勤今（12日）中午表示目前正在禮儀公司處理兩位同仁的後事，稍晚會再統一對外説明。

下午一點柯宜勤發表聲明宣布《初擁》將全面停拍，並還原昨日事發經過，「多曼尼製作團隊於11日的拍攝現場安排四位專業救難隊人員於溪谷戒備，並於拍攝現場釘拉安全繩索。」不料攝影師與收音助理於收工時發生意外憾事，柯宜勤表示，「我們最需要的是全力協助家屬妥善處理後並協助警方了解事發經過。」並透露在該片拍攝前皆已為各演員與工作團隊安排保險事宜。

她悲痛的提到此次製作該劇都戰戰兢兢，想盡最大努力去完善每個拍攝環節，一視同仁照顧所有的演員與工作人員，沒想到發生這樣的憾事，「面對這突如其來的意外，我們相當沈痛但難辭其咎。」表示多曼尼公司一定會負起該負的所有責任。

多曼尼聲明全文如下：

昨（11）日攝影師與收音助理於收工時，發生意外憾事，事發突然我們第一時間都在盡全力協助家屬並與警方說明，未能第一時間對外說明。

此次製作本劇都戰戰兢兢想盡最大努力去完善每個拍攝環節，一視同仁照顧所有的演員與工作人員，面對這突如其來的意外，我們相當沈痛但難辭其咎，多曼尼製作團隊於當天（11）拍攝現場安排四位專業救難隊人員於溪谷戒備，並於拍攝現場釘拉安全繩索，並在本片拍攝前皆已為各演員與工作團隊安排保險事宜。面對收工時的不幸意外實在始料未及，但多曼尼必負起該負的所有責任。

多曼尼在此聲明劇組將全面停拍，此刻我們最需要的是全力協助家屬妥善處理後並協助警方了解事發經過，感謝媒體與各界的關心。

多曼尼