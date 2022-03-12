俄烏戰爭打得慘烈，目前勝負難料，但有專家提到，歷中上日本曾用三招打敗俄國；對照現今西方國家制裁俄羅斯措施，竟有驚人雷同。

歷史專家李天豪日前在Youtube頻道介紹日本人有三種方法對付俄羅斯：一，金融戰：日本在金融市場剪斷俄羅斯的「金脈」；二，間諜戰：在俄羅斯內部唆使反對派搞政變；三，外交戰：拉攏歐美西方世界的輿論支持！是不是有一種熟悉感？

李天豪是以1904年的日俄戰爭來解析。他說，1904年2月4日，日俄戰爭開戰前4天，日本決定賭上國運，全面對俄羅斯開戰。當晚，日本海軍出發，準備偷襲在中國大陸旅順港的俄羅斯遠東艦隊。但日本政府不僅僅是要偷襲，日本明治天皇也秘密召見伊藤博文；依後來歷史學者還原當時兩人談話內容，明治天皇想知道如何才能結束戰爭？認為萬一變成持久戰，日本國力不足以支撐，因此要求伊藤博文，開戰前必須先想好在戰場之外，制服俄羅斯的方法。

李天豪說，根據歷史發展，伊藤博文後來派了3個日本人在「不同的戰場」上讓俄羅斯綁手綁腳，最終讓日本在1905年結束戰爭。這3人分別是：日本央行副總裁高橋是清，負責到當時世界金融中心—倫敦，打金融戰。第2位是駐俄公使館武官、陸軍大佐明石元二郎，負責到瑞典與芬蘭策動反沙皇運動。第3位是日本法學家、老羅斯福總統同學，日本法律學校校長金子堅太郎，負責到美國宣傳日本開戰的正當性，在歐美「帶風向」！並讓老羅斯福願意出面協調停戰。

從事後的發展來看，俄羅斯在這「三大戰場」全面失敗，打的綁手綁腳，最後吞下戰敗苦果，李天豪分析，在這場戰爭中，日本除了戰場上的拚殺，還有日本融得鉅資的金融戰、俄羅斯爆發內部動亂的間諜戰、還有英美輿論支持日本的外交輿論戰。如果欠缺其中之一，日本可能無法獲勝！

而這次普丁入侵烏克蘭可否類比？李天豪直言，在金融戰方面，俄羅斯雖然還不至於崩潰，但普丁的確處於下風。間諜戰方面，肯定有人在秘密進行，例如反戰示威之類的。至於外交戰，那就更不必說了！