波蘭記者日前發文指出，高雄交通很亂，走在人行道還遇到機車按喇叭逼讓路，此事令高雄市長陳其邁震怒，下令加強取締。對此，國民黨高市黨部副主委曹桓榮在臉書狠酸，陳其邁難道只能用震怒來治理市政嗎？要他提出解決之策，別只會說大話。

曹桓榮表示，以「宜居城市」自豪的高雄，這次竟然丟臉丟到國際，高雄市長陳其邁也顏面掃地。這次陳其邁震怒後，首先倒霉的又是執法人員，讓波麗士基層忙翻天，疲於奔命就是要在短時間內做出績效，最後10小時內開出427張罰單，但最後仍有機車族與行人爭道，相當諷刺，還質疑陳其邁是在作秀。

曹桓榮提到，行人安全議題仍歷歷在目，去年底林姓一家四口走在斑馬線上，無端遭到酒駕男子衝撞，造成一死三重傷的人倫悲劇，當時陳其邁同樣震怒直指「人神共憤」，下令展開酒駕大執法，在連續8天共查獲535件酒駕案，同樣是用「紅單績效」來證明，但開罰了然後呢？行人的路權依舊未受到重視。

曹桓榮認為，高雄機車密度相當高，光機車數量就破200萬輛，但機車與行人爭道狀況屢見不鮮，高雄人心有戚戚焉，但他不禁想問陳其邁除了震怒之外，還可以為行人路權做什麼？不能只是雷聲大雨點小，事過境遷後，依舊兩手一攤束手無策，下次再重演震怒那套，恐怕也沒人會埋單。

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