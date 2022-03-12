犯嫌將無法還款的被害人照片公布於網路社群軟體，相當惡劣。（嘉義縣專勤隊提供／張亦惠嘉縣傳真）

移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊破獲由台灣人楊男為首的高利貸集團，透過印尼華僑黃女招募急需用錢的印尼移工，放年利率超過120％的高利貸牟取暴利，全台各地有數百名印尼移工受害，全案依違反刑法重利罪、銀行法等罪，將罪嫌移送台中地檢署偵辦。

嘉義縣專勤隊指出，日前接獲移工控訴，因家鄉急難，透過同鄉仲介以護照質押、簽本票及高利等條件借貸，一旦無力償還，則無法順利取回護照，影響轉換雇主權利，獲報後循線偵查發現以台灣人楊男為首的高利貸集團，以具有印尼華僑身分的黃女作為集團中主要招募者，利用同鄉間的信任感，網路上刊登借錢容易的廣告，鎖定急需、缺乏合法借錢管道的印尼籍移工，放年利率121％到152％的高利貸牟取暴利。

嘉義縣專勤隊副隊長賴淑怡說，楊嫌利用家人的帳戶為掩護，暗地進行高利貸的資金流動，而黃嫌則公然在臉書刊登借款訊息，以500元的報酬為誘因，吸引印尼籍移工媒介其他同鄉借款，並在放款簽署文件中，因印尼移工不諳中文且急需用錢情況，簽署借據及護照抵押同意書，被害人萬一無法按時還款，集團成員便將借款人申辦借貸時手持借據及貸款金額照片公布在社群軟體上，並至借款人雇主處逼迫被害人還債，行徑相當囂張。

嘉義縣專勤隊日前會同南投縣政府警察局刑事警察大隊等單位在台中、彰化等地搜索，傳喚、拘提多名集團成員到案，起獲遭扣押的印尼護照342本、借據、帳冊及點鈔機等證物，並聲請裁定扣押主嫌帳戶及現金700餘萬元，全案依違反刑法重利罪、銀行法等罪，將5位主嫌罪嫌移送台中地檢署偵辦。