由於俄烏戰事不斷延宕且情勢略有惡化，全球市場的投資者情緒陸續轉趨悲觀，不分好壞拋售股票，只求變現，讓好股票遇到倒霉事。像護國神山台積電（8日收在563元），就因為外資法人急於變現，成為提款機，究竟此時此刻的價位是否值得長期投資呢？我的答案很簡單。

如果短期就會馬上買、馬上套，你敢進場嗎？許多投資人都想要買在低點，希望很快就可以在帳面上獲利，不過很多時候都是需要耐心、信心，以時間換取空間。

台積電目前在市場地位及技術上都沒有競爭者，如不考量政治風險，保守估計今年每股獲利至少32到35元，明年仍然會成長。每一季都有配息，而且預料毛利率將逐季成長，高階製程貢獻比重拉高，從全球的半導體相關企業來看，這樣的本益比根本是太便宜。

外資過度賣超，之後戰事和緩必會強力回補。綜觀半年至一年的情況，只要願意先忍耐一下帳面虧損，我認為此時介入一定有利可圖。

歷史是一面鏡子，恐懼永遠會因為不理性而做出錯誤的判斷，這次也不會例外！更何況，戰火也沒有波及到亞洲。現在的台積電投資價值已經浮現，可以逢低買進。

編按：撰文者老馬，為一位浸淫市場近三十年的大戶，分享投資風向、股市內幕和理財心得。

※中時新聞網提醒您：本文所提及之股票、基金等投資商品，非任何投資建議與參考，請自行判斷審慎評估風險。