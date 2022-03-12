中一中音樂課爆發師生互嗆，鬧上新聞版面。教育局、學校陸續出面緩頰，校方承諾將找當事老師、學生，以及拍攝影片上傳的另一名學生詳談。

在課堂上錄影的紀同學說，希望藉由這樣的事件淘汰不適任科任老師，也盼學校在處理這件事情的過程中，能撇除威權、高壓的方式，不要讓學生覺得上傳影片屬違法行為。

至於當事人陳同學，則透過友人轉述，他認為自己的努力遭到不合理要求及踐踏，他只是想捍衛這個理念；不認為這件事是侵害受教權的明確證據，也和他的初衷不符，希望這件事停留在尊重學生報告自主，以及解決師生間的溝通問題上。