「110學年度全國中等學校飛盤錦標賽」周末在台中市北屯區多功能草皮運動場登場，12日運動局長李昱叡代表市長盧秀燕出席開幕典禮，勉勵優秀飛盤運動選手發揮實力，奪得佳績，也期許台中好手延續連霸士氣，在今年全民運動會爭取榮譽，並預祝長億高中飛盤隊成功挑戰高中混合組7連霸。

運動局指出，市府積極推展飛盤運動，在台中市體育總會飛盤委員會主任委員兼市議員黃健豪的帶領下，提升選手飛盤技術水準，也透過賽事推動校園運動風氣，這次賽事華盛頓高中、長億高中等多所學校踴躍報名參與，高中混合組及國中混合組競賽，促進飛盤交流。

運動局表示，盧市長上任後打造「酷運動、酷城市」，積極推廣飛盤運動，連年舉辦飛盤賽事，提升城市運動風氣，台中市各級飛盤代表隊訓練有成，參加國內大型各項賽事屢獲佳績，如台中市飛盤代表隊奪得109年全民運動會飛盤項目冠軍，勇奪3連霸的歷史佳績，顯見台中飛盤運動人才培育有成，市府將持續培植在地運動人才向下扎根，完善運動設施與場地，打造台中市成為健康酷城市。

今日開幕儀式運動局長李昱叡、中華民國飛盤協會秘書長章艾薫及台中市體育總會飛盤委員會副總幹事楊宗勳均到場為選手勉勵。