光復以78比63粉碎泰山連霸美夢，隊史首次挺進冠軍賽。連續兩年泰山高中、光復高中在HBL高中籃球甲級聯賽4強總決賽首日對決，這回光復高中靠著第1節20比9攻勢，再一次先站上領先位置，賽前喊聲只想痛一次的他們，雖然第3節曾被泰山將差距縮小到7分，但這次沒讓遺憾重演，直到末節都還保持領先，最終光復78比63擊退上季HBL男子組冠軍泰山高中，光復隊史首闖HBL冠軍賽。

光復高中陳將双以25分、7籃板出色表現，獲得單場MVP，隊友張俊生12分、17籃板，高一後衛謝明駿在泰山追擊時，也靠著外線冷箭幫光復要回氣勢，表現也獲教練陳定杰肯定。

陳定杰指出，球隊最近幾年每次進到台北小巨蛋都是收穫，終於來到冠軍賽非常興奮，讓我們再度突破，期望冠軍賽會有更好的結果。

泰山高中去年4強賽首日逆轉勝光復，今年類似的劇本，卻沒能再一次上演逆轉秀，教頭廖文彬表示：「其實球隊把落後追上、只剩7分差距時，有鼓勵球員，去年學長都做得到，今年也可以，儘管未能重演奇蹟，還是不忍責備球員，最後季軍戰就享受比賽就好。」

兩位教練都是奶爸，賽後也都祭出「親子旗」，廖文彬秀出女兒做的彩色幸運手環，陳定杰帶著兒子出席賽後記者會，讓原本充滿肅殺氣氛的籃球賽多了點溫馨。

光復高中教頭陳定杰抱著兒子出席賽後記者會。（陳筱琳攝）