台北玫瑰園為北部外拍婚紗景點的新選擇。（北市公園處提供／楊亞璇台北傳真）

台北玫瑰園為北部外拍婚紗景點的新選擇。（北市公園處提供／楊亞璇台北傳真）

台北玫瑰園為北部外拍婚紗景點的新選擇。（北市公園處提供／楊亞璇台北傳真）

台北玫瑰園為北部外拍婚紗景點的新選擇。（北市公園處提供／楊亞璇台北傳真）

白色情人節約會好去處！2022台北玫瑰展綻放，擁有超過800種、5000株來自世界各地的玫瑰，是北台灣腹地最大的地栽植玫瑰花園區，除了賞花約會之外，也是北部外拍婚紗景點的新選擇，邀請大家到羅曼蒂克的花園享受幸福氛圍。

台北市公園處黃淑如處長表示，市府積極與在地產業合作，今年也持續與台北市婚紗攝影商業同業公會協作，希望能藉此帶動台北婚紗產業，今年台北玫瑰展活動特別邀請網紅「FUN閃情侶」至台北玫瑰園取景拍攝婚紗照，新娘穿著白紗被五彩繽紛的浪漫玫瑰花海簇擁，搭配多變的景觀設計，如小白宮、光之圓頂、玫瑰拱門等，臺北玫瑰園內充滿層次變化，喜愛自然花草系的新人、情侶們千萬別錯過。

公園處圓山所蘇新富主任補充，台北玫瑰園從去年開始進行擴建工程，除了去年完工的三大展區「五彩玫瑰園」、「育種家花園」、「園藝植物布展區」之外，今年特別加碼擴建「祕密花園」水井區，中軸道也經過重新整修，目前園區內共有6座展區，總面積共計1.5公頃，不僅擁有便捷交通，且免費入園、全年無休，提升市民在台北親近大自然的便利性。

今年特約店家還包含晴光商圈美食、飯店住宿等，歐華酒店也祭出台北玫瑰展專屬訂房優惠，現場至服務台追蹤IG也有機會抽到歐麗蛋糕坊100元分享券，賞花之餘也可至附近店家享好康，台北玫瑰園FB和台北新花漾IG也持續進行美照募集活動，只要在指定貼文分享在台北玫瑰園的合照及留言，就有機會抽到各項好禮，邀請花迷們共襄盛舉。