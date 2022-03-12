美國知名華裔政治學者熊玠指出，台灣從烏克蘭危機中應當看清，美國會出兵保衛台灣的想法，完全是幻想。紐約大學政治學系終身教授熊玠10日應大華府「兩岸時事論壇社」之邀請，就烏克蘭危機的前因後果，以及事態發展帶來的意涵，進行兩個小時的在線講座。

根據《中評社》11日報導，熊玠提出他從這次烏克蘭危機得到的三點啟示：

第一，地緣政治的一個重要考慮是，任何國家不會容忍外部因素強大到威脅到自身的國家安全利益。這次是在俄羅斯呼籲北約停止東擴無果後，面對威脅採取的行動。某種程度上此次烏克蘭危機是美國和西方的脅逼下造成的。

第二，美國和北約對俄羅斯除了採用了軍力的威脅，並啟動了最嚴厲的經濟制裁。經濟制裁將不可避免地影響地緣經濟，經濟安全的重要性有蓋過軍事安全的趨勢。在地緣經濟發達到國家之間彼此高度互相依賴的狀況下，任何一方企圖用經濟手段傷害另一方，其結果必然「殺敵一千、自損八百」。

第三，此次烏克蘭危機對台灣有極大的啟示。台灣應該看清，美國打「烏克蘭牌」抵制俄羅斯，和美國玩「台灣牌」來對付中國大陸是一樣的。可是，美國並沒有出兵去維護烏克蘭的領土完整，這難免令台獨恍然大悟，原來他們早先認為美國會出兵保衛台灣的可能性，完全是幻想！