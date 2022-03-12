香格里拉酒店集團宣布，由萬佐東（Marco Vazzoler）新任區域暨台北遠東香格里拉總經理，將帶領台北、台南遠東香格里拉與Mega50餐飲及宴會，以香格里拉殷勤好客的理念精神，為客人打造獨特難忘的香格里拉體驗，並整合3個團隊的資源，創造最佳營運績效。

來自義大利米蘭的萬佐東主修政治經濟學，擁有近40年豐富的國際酒店管理經驗，1983年自米蘭希爾頓酒店起步，爾後加入四季酒店集團，先後任職義大利米蘭、美國芝加哥四季酒店，之後轉職籌備巴西里約熱內盧法薩諾酒店開幕及俄羅斯聖彼得堡貝爾蒙德歐洲大飯店。

萬佐東2007年加入香格里拉酒店集團，曾在武漢及大連香格里拉酒店擔任管理高層，在菲律賓麥丹島、上海浦東及馬尼拉麥卡蒂香格里拉酒店擔任總經理。2010年曾任職台南遠東香格里拉酒店總經理3年多，重返台灣前則曾任上海靜安及馬尼拉艾莎香格里拉酒店總經理。

萬佐東表示，很榮幸能再次回到美麗的寶島工作，感覺像回到熟悉的家。台灣人和他十多年前首次來台時一樣非常熱情與友善，很期待與台灣團隊一起工作，並對團隊深具信心，將以其靈活創意、多元經驗、整合綜效，帶領台北遠東香格里拉邁向新里程碑。

萬佐東強調「有快樂的員工就有快樂的客人」，在飯店快速變化的高壓工作中，如何創造愉悅、充滿活力與正能量的工作環境，讓員工樂在工作且隨時保有高度投入，必須要有一致目標、有效溝通與團隊合作，並為客人創造不同體驗。

萬佐東甫上任即推出一系列「香聚時刻」住房專案，以分眾行銷概念針對情人、親子、Z世代等度假需求打造多種主題住宿，目前正研擬多項住房、餐飲、會議宴會等行銷方案，滿足各種客群期待，以香格里拉細膩精緻服務，為來到飯店的客人創造「美好生活」的難忘體驗。