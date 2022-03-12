全長88公里，橫跨雲林縣、嘉義縣、台南市的「水圳綠道」，12日植樹節當天在嘉南大圳東山段舉辦啟用暨植樹活動。(劉秀芬攝)

由農水署沿嘉南大圳興建的「水圳綠道」，全長88公里，橫跨雲林縣、嘉義縣、台南市，12日植樹節當天在嘉南大圳東山段舉辦啟用暨植樹活動，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、台南市長黃偉哲、農委會主委陳吉仲與雲林及嘉義同步視訊連線，攜手於嘉南大圳沿線種下適合在地的台灣原生樹種，創造綠蔭生態綠廊。

「水圳綠道」是國發會整合交通部、客家委員會、農委會、經濟部及原住民族委員會打造的7條國家級綠道軸線之一，「水圳綠道」包括嘉南大圳濁幹線及北幹線88公里，於台南境內約24公里，沿線經官田、六甲、柳營、東山及後壁等5個行政區，為百年歷史大圳國家級綠道。

蔡英文表示，這條國家級水圳綠道，是透過結合歷史和自然結合的自行車道，可使民眾了解前人開闢工程的艱辛，也能欣賞農村的富麗景緻，以及周圍地景的四季變化，看見台灣之美。期許今日種下的一棵棵樹苗，喚醒大家愛鄉護水、環境永續的重視，一起為地球盡一份心力。

蘇貞昌表示，水圳綠道在農水署同仁努力下，半年就完工，顯示有政府會做事，今天很高興看到3縣市首長帶著團隊宣示植樹，而且種的是原生種的樹，顯示大家對土地的認知，對本土的尊重，種樹也是種下希望。水圳綠道目前由台南烏山頭到雲林濁水溪畔，未來會繼續推動，往北往南串連全台灣。

黃偉哲表示，水圳綠道以非常高的效率，在半年內就完工，見證了嘉南大圳，在文化上、在生態上、在農業生產上的一個重要歷史地位，以及未來發展的可能性。

水圳綠道往南從雲林轉進嘉義埤子頭彩繪村、新港奉天宮及朴子溪畔黃花風鈴木道，跨過八掌溪進入台南市無米樂社區、林初埤木棉花道，最後抵達綠道終點烏山頭水庫。農水署表示，將陸續於自雲林、嘉義及台南等沿線自行車路段栽植約10萬株，並擇定台灣原生樹種作為各縣市沿線植生特色，營造四季景緻變化。