肝基會12日上午在頭份市衛生所舉辦肝炎及癌症篩檢，許多民眾趕來抽血檢驗。（謝明俊攝）

肝基會12日上午在頭份市衛生所舉辦肝炎及癌症篩檢，立委徐志榮夫人王慧珍也加入抽血檢驗。（謝明俊攝）

肝基會12日上午在頭份市衛生所舉辦肝炎及癌症篩檢，台灣人壽派出多位員工到場協助。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌感謝肝基會對苗栗鄉親肝炎防治付出。（謝明俊攝）

知名藝人兵家綺現身說法，鼓勵大家踴躍接受篩檢。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌感謝肝基會對苗栗鄉親肝炎防治付出。（謝明俊攝）

肝病防治學術基金會與中國信託慈善基金會、台灣人壽、台灣彩券等籌募愛心善款，12日上午在苗栗縣頭份市衛生所，舉辦免費C肝及癌症驗血、超音波篩檢，現場除了苗栗縣長徐耀昌到場感謝所有贊助單位對苗栗鄉親的照顧，知名藝人兵家綺也現身說法，鼓勵大家踴躍參加篩檢，守護健康。

肝基會投注在苗栗縣C肝的篩檢、防治上不遺餘力，最早是從最偏遠的泰安鄉開始推廣，後來更針對C肝最高風險地區第7級的苑裡鎮，投注大量的財力、人力，並結合苗栗縣政府衛生局及當地李綜合醫院，全面對鎮民展開篩檢及治療，治癒率高達9成9以上。

頭份市衛生所主任徐春仕早年在大湖鄉衛生所任職時，就與肝基會維持良好合作經驗，為了貫徹縣長徐耀昌照顧鄉親健康的優先目標，特別爭取肝金會為頭份市民舉辦專案篩檢，並獲得中國信託慈善基金會、台灣人壽、台灣彩券等愛心善款助益下，擴大增列多項癌症項目。

12日上午一早，就有大批頭份市民前來頭份市衛生所排隊接受抽血及超音波篩檢，立委徐志榮夫人王慧珍及多名代表都捲起袖子接受抽血檢驗，顯示肝基會在苗栗投注肝炎防治工作的努力，獲得縣民肯定。包括縣長徐耀昌、肝基會總執行長楊培銘、台灣人壽桃竹苗二區經理巫惠君、光田綜合醫院院長李炳賢等人都到場為防治肝炎共同發聲。知名藝人兵家綺更現身說法，以自己的親身經驗，說明先期篩檢的重要性。

徐耀昌表示，肝臟是沉默的器官，大部分肝病並沒有明顯症狀，民眾容易因警覺性不夠而延誤就醫，後續演變成肝硬化及肝癌，希望大家相揪來顧肝，一起打擊肝病、為消滅肝病努力。

肝基會執行長楊培銘說，肝基會於3月11日在推出「你今年超了沒？腹超十年計劃」為弱勢及勞動朋友腹超篩檢展開起跑，未來將串聯全台灣北、中、南、東12家醫療院所同步腹超活動，避免太晚發現肝癌的悲劇，肝基會呼籲B、C型肝炎帶原者至少每半年接受一次腹部超音波檢查，也建議年滿40歲以上民眾，每年都應該做腹部超音波檢查。