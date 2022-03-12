隨著時代科技的進步，所有生活用品皆逐漸走向科技化，以前家中的大門大多都使用鑰匙開門，現今已經逐漸改用電子門鎖，改使用密碼開門或指紋辨識，解決大家丟失或忘帶鑰匙的窘境；近期有網友發起「會建議裝電子門鎖嗎？」的話題討論，也吸引許多網友留言分享使用心得。

討論區大多皆大推電子鎖的便利性。(示意圖/取自達志影像)

原PO再臉書發起「會建議裝電子門鎖嗎？」話題討論，令人意外的是，底下網友紛紛大推，表示自己相當後悔沒有早點裝電子鎖，這樣出門都不用害怕忘記帶鑰匙，「真的很方便，甚至還能遠端開門先讓家人進去」、「已經忘記什麼叫做鑰匙」、「與防小偷的關聯性較低，便利性直接滿分」、「曾被自己鎖在門外過的人應該很有感。」

討論區也有過來人分享使用心得，表示「我家還有臉部辨識開鎖功能，就算雙手不方便按指紋跟密碼也能開門」、「不怕鑰匙忘記帶，拿一堆包裹回家也可以直接進門，沒用過不知道這麼好用」、「裝了7年回不去了。」

網友認為電子鎖其實藏有安全問題。(示意圖/取自達志影像)

但也有網友認為，雖然電子鎖相當方便，但如果遇到沒電時，可能會有進不了家門的窘境，表示如果遇到沒電的情況還要找到專業鎖匠，開鎖至少就需要花費2千起跳，「電子輔助鎖就很好用了」、「大樓可以，別墅型不建議」、「有小孩要很注意！因為裡面反鎖，從裡面還是可以開」；甚至也有網友質疑密碼鎖的可靠性，認為如果密碼讓外人或有心人士知道，會非常的不安全「是很好用！但豬隊友給了他6個兄弟姊妹我們家的密碼後……就非常沒有安全感了！」

科技進步帶給我們方便，但是否實用及安全還是要取決於當事人，使用時仍不可忽視便利下藏有的安全性問題。