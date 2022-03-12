台芯實業第二代張瑋，說明開發多元的蜂巢家具。（羅浚濱攝）

新北市民張志傑30多年前發現，蜂巢材料有輕又堅固的特性，到關西鎮賣地設立「台芯實業」創業，陸續開發多元產品，讓台灣成為全世界僅有三家製造蜂巢家具的企業之一，第二代張瑋在縣府輔導下更成為地方創生計畫的範例。

縣長楊文科表示，台芯實業長期默默在關西鎮耕耘發展，搭上環境永續發展的浪潮，也成為綠色消費新選擇，目前全球有許多蜂巢產品都是台芯實業產出，可說是新竹縣的「隱形冠軍」企業。

楊文科說，縣府會持續以地方創生輔導團，輔導有意願投入地方創生的青年與團隊， 參與國家發展委員「新竹縣地方創生輔導計畫」，去年邀請台芯實業參與分享會，期望藉由分享交流，讓更多有意者投入計畫，促進地方創生多元方案成形。

「要先了解材料再搞設計！」台芯第二代張瑋說，他早期是一邊在工廠工作，一邊讀夜校設計班，學會掌握材料特性，再展開設計，才能達到最有效的應用資源。

張瑋舉台芯實業生產的蜂巢材料，就如同蜂巢般每一格是六角形所組成，是堅固的結構性材質，可以像「風琴簾」兼具伸縮、收納功能，應用十分廣泛，早期多運用在航太運輸上，後成為IKEA家具主要包裝供應商。

張瑋並說，多年前與知名設計師合作設計蜂巢紙伸縮椅，近年更結合寵物商機，製造出貓奴最愛的貓抓板、貓窩等新創產品，隨著減塑觀念抬頭，可以兼顧氣泡布便利及重量輕優點的「蜂巢紙」，成為環保材料的選擇。

台芯實業在關西發展30餘年，這幾年藉由縣府的地方創生計畫，邀請陽明交大、大葉、逢甲等大專院校學生參訪工廠，成為新竹縣地方創生非常成功的範例。

張瑋指會持續結合地方生活圈，發展成觀光工廠，讓更多人知道關西有這個特別的材料和新創產品，也期盼吸引更多人投入成立創生基地，栽培年輕人、設計師具備工廠製程端到產品設計的技能。