玉山銀行於10日榮獲財政部頒發110年度「轉介輸出保險業務績優銀行」，為唯一連續9年蟬聯此殊榮的金融機構，展現玉山提供中小企業跨境服務與專業團隊，備受肯定。

台灣中小企業家數近155萬家，就業人數占全國總就業人數八成，是創造台灣經濟與穩定就業重要基礎，玉山銀行長期支持中小企業，並積極配合政府政策，協助提升中小企業競爭力，領先同業與中國輸出入銀行進行「全球通帳款承購保險」合作，除協助企業有效管理應收帳款無法收回的風險，在匯率劇烈波動時提供企業避險規劃及穩定資金來源。

因新冠肺炎疫情帶動遠距辦公及數位轉型需求，加速全球供應鏈移轉，台灣經濟成長率創下11年來新高，惟今年面臨通膨壓力、美國縮減購債、啟動升息、研擬縮表，以及歐盟即將施行的碳邊境調整機制等變數，使企業的經營環境充滿機會與挑戰。為協助企業海內外布局與業務拓展，玉山銀行提供授信、金流收付、資產管理、企業避險、跨境整合金融等全方位服務，並開發「全球智匯網平台」，提供企業線上動撥還款服務，以滿足企業海內外融資與資金調度需求，優化顧客體驗，同時結合政府資源海外信保、信用狀買斷保險等，成為企業拓展海外業務最堅強的後盾。

玉山銀行持續建構亞洲金融平台，提供台商及顧客無斷點跨境金融服務，落實ESG與永續經營，積極發展再生能源融資、ESG Linked Loan等金融業務，期望與更多企業共同攜手邁向永續。同時也榮獲國際多項大獎肯定，包含連續9年榮獲The Asset「台灣區提供中小企業財務金融服務及營運資金最佳銀行」、Asiamoney「台灣最佳中小企業銀行」等殊榮。